Mister Movie | I Cesaroni 7 Alice o meglio Micol Olivieri sarà nella serie sequel?

È ormai ufficiale: I Cesaroni torneranno con una settima stagione. La storica serie televisiva di Canale 5, che ha raccontato le vicende della famiglia allargata più amata d'Italia, sta per riaprire le porte di casa.

I Cesaroni 7 torna, ma chi tornerà del cast originale?

Il progetto, fortemente voluto dall'attore Claudio Amendola, che interpreta Giulio, era da tempo in discussione ma ha rischiato più volte di non concretizzarsi. Tuttavia, l'attore ha recentemente confermato la notizia durante un'intervista a Verissimo, annunciando che le riprese inizieranno a gennaio.

Un Cast Incompleto: Chi Torna e Chi No

Non tutti i membri del cast storico, però, faranno ritorno per questa nuova avventura.