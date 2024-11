Lanazione.it - L’umanità di Soffici. Mostra alle Scuderie

La figura umana dipinta da Ardengoincontra quelle di Casorati, De Pisis, Carrà a Manzù, Sironi e Carena. Sarà inaugurata il 30 novembre,17, nellemedicee, lae alcuni artisti del ‘900. Figura per figura", organizzata dal museo "e del ‘900 italiano", per il 60mo anniversario dalla scomparsa di Ardengo. Saranno visibili trenta opere dell’autore e una quarantina di dipinti e sculture di alcuni tra i migliori artisti del ‘900. Lasarà aperta fino al 25 gennaio il venerdì, sabato, domenica e giorni festivi d1013 e d14.3017.30 con ingresso a tre euro (gratuito per i residenti di Poggio). "Abbiamo riunito una serie di lavori diche riguardano la figura – spiega il curatore scientifico del museo Luigi Cavallo – intesa come approccio all’ideale di continuità fra l’antico e il contemporaneo, attingendo quindi suggerimenti e stimoli dalla tradizione che, come sappiamo, ebbe nella figura umana il cardine narrativo ed espressivo in cui si manifestavano, nelle varie epoche, i tratti della civiltà".