Lautaro Martinez risponde a un tifoso | Do tutto per l’Inter! Poi la sorpresa

La stagione difin qui non è stata particolarmente esaltante. Anzi, tutt’altro: la condizione fisica dell’attaccante argentino non è delle migliori e questo influisce inevitabilmente anche sul suo rendimento in campo. Il capitano nerazzurro, in ritiro con l’Argentina, sui social ha risposto a una critica di un presuntodel, ribadendo un concetto.NON AL MEGLIO –è ben consapevole di essere lontano dalla straordinaria condizione fisica che la scorsa stagione lo ha portato a vincere tanti trofei tra Inter e Argentina, ma anche titoli importanti a livello individuale. La condizione fisica ad oggi non è delle migliori, in una stagione – quella passata – che lo ha visto protagonista su tutti i fronti, con un dispendio di energie importante. Dopo l’incredibile stagione disputata conculminata con la vittoria del ventesimo scudetto, anche la Copa América vinta da protagonista con l’Argentina.