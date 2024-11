Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery rimette Fedrizzi nel motore

E’ stata archiviata la sfida di Milano con un altro 3-1 subito dallaGrottazzolina che non ha portato in cascina punti utili alla classifica che resta deficitaria in termini di punti. In generale la situazione è sotto gli occhi di tutti con tante gare che avrebbero potuto portare in dote punti pesantissimi per la classifica ma che per un soffio non lo hanno fatto. Eppure la capacità di rimanere sempre attaccata alla gara, in ogni momento e non mollare mai la presa è insita nel gruppo di Grotta che ha dovuto fare i conti con due defezioni importanti come quelle die Petkovic nell’ultimo periodo. Per una neopromossa fare a meno di due elementi che conoscono benissimo la Superlega e le sue difficoltà, al primo autentico approccio di questa società a questi livelli, è stato assolutamente pesante.