La trincea della povertà. Diecimila chiedono aiuto. In duemila seguiti fissi. Donne in maggioranza

Due gambe, una persona sola. O tante, tutte insieme, come le nuove (e vecchie)che non cambiano mai d’abito. "L’abitop"prima gamba è lacero, il piede semicoperto da un sandalo ormai consumato dal tempo, l’usura, chilometri di strada e solitudine. "L’abito"seconda gamba veste un pantalone nero con la piega, impeccabile su una scarpa di vernice. Sono le gambe sulle quali camminano tante persone che non hanno un soldo e un posto dove stare ma pure quelle che hanno un lavoro eppure non ce la fanno a tirare a fine mese. Una persona tante persone nella immagine (molto efficace) che sintetizza il lavoroCaritas diocesana. E richiama tutti a dare un a mano a chi sta peggio. "È importante che la comunità cristiana sia vigile, attenta e capace di osservare", è la sollecitazione del vescovo Andrea Migliavacca.