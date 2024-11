Gaeta.it - La morte misteriosa dello chef Aleksei Zimin a Belgrado: le circostanze e il suo lascito

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, notoe critico dell’attuale regime russo, è stato trovato privo di vita all’età di 52 anni nella capitale serba,. La sua, avvenuta durante un soggiorno per la presentazione del suo libro, ha suscitato sconcerto e domande senza risposta. Sono emerse numerose congetture riguardo allee alle cause del suo decesso, il quale segna una pagina inquietante nella cronaca contemporanea di un oppositore di Putin.La scoperta del corpo e le prime indaginisi trovava aper promuovere il suo libro “Anglomania”, pubblicato il 7 novembre. Dopo una giornata dedicata alla presentazione, aveva organizzato una cena esclusiva in un noto club nel quartiere di Stari Grad. È qui che, secondo quanto riportato, il corpoè stato scoperto dal proprietario dell’appartamento in cui alloggiava.