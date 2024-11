Ilgiorno.it - La Beko mobilitata. Anche ieri sciopero: "La strada è lunga. Siamo preoccupati"

Continua la mobilitazione dei lavoratori delladi Cassinetta che, dopo il presidio dI venerdì che aveva fatto seguito al Tavolo ministeriale a Roma, sono tornati nuovamente davanti ai cancelli della fabbrica.mattina alle 9 hanno preso il via due ore diche hanno coinvolto i lavoratori del settore del freddo, l’area aziendale maggiormente a rischio in base a quanto emerso dall’ultimo incontro con la proprietà. Ai 900 occupati nella produzione di frigoriferi si sono affiancatigli addetti delle aree impiegatizie, mentre per gli operai degli altri settori seguiranno iniziative nei prossimi giorni. I lavoratori hanno incrociato le braccia davanti alla portineria per rivendicare il diritto a un lavoro sicuro. "Lasaràe vi chiediamo di avere pazienza:", ha detto al megafono Tiziano Franceschetti della Fim.