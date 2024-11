Metropolitanmagazine.it - Il Gladiatore non è storicamente accurato ma rimane un cult: com’è possibile?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Che Ilsia ormai undella cinematografia è più che appurato. Il colossal, solenne tanto per i suoi tecnicismi cinematografici come regia e sceneggiatura, quanto per i temi trattati si presenta come uno dei film più iconici del nuovo millennio che torna alla ribalta in occasione dell’attesissimo sequel, in uscita il 14 novembre. Il sottogenere è il peplum (una commistione tra film d’azione e film storico), il regista è Ridley Scott, il protagonista è Russell Crowe, la frase simbolo è una, emblematica e concisa: “Al mio segnale, scatenate l’inferno!”.Forse la colonna sonora, le interpretazioni degli attori, gli effetti speciali, sono gli elementi che hanno reso l’undicesimo film del regista britannico un tassello non poco rilevante della storia del cinema. Ambientata nell’antica Roma, la trama ripropone il tema della vendetta che da Shakespeare a Dumas colora le pagine della grande letteratura e che qui si presenta come il fattore scatenante della costruzione del protagonista, pronto a riportare in auge il proprio onore vendicandosi dell’imperatore che ne ha sancito la rovina.