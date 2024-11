Anteprima24.it - Fugge all’alt dei carabinieri: 39enne libero con l’obbligo di firma

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato scarcerato Giuseppe F., 39 anni, residente a San Salvatore Telesino, arrestato il 10 novembre scorso a Faicchio con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo, secondo quanto emerso, aveva cercato di sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine accelerando improvvisamente con la sua vettura all’interno di un’area di sosta, mettendo in pericolo chi si trovava nelle vicinanze. La fuga, tuttavia, è stata breve: ilocali lo hanno fermato e condotto in carcere.Dopo due giorni, all’esito dell’udienza di convalida, Giuseppe F. ha ottenuto il rilascio, pur restando sottoposto a un provvedimento restrittivo: dovrà presentarsi periodicamente perre, in ottemperanza alla decisione del Giudice per le indagini preliminari, il Dr.