Donnapop.it - Elodie completamente nuda per il calendario Pirelli: è l’unica italiana presente, ecco chi altro c’è

Leggi su Donnapop.it

è nel cinquantunesimo, presentato a Londra al Natural History Museum nelle scorse ore. La cantante ha posatoe le sue foto hanno già infiammato il web.Ilin questione è famoso in tutto il mondo per avere una tiratura limitata e per esprimere al meglio il corpo e la sensualità. L’edizione del 2025 è stata affidata a Ethan James Green, fotografo di spicco per ciò che riguarda la Moda e i ritratti. Ma chi appare nel progetto oltre aper ilIl fotografo che si è occupato di scattare le foto per il nuovoha spiegato quanto segue: “Il nostro generale concetto di bellezza si è ampliato moltissimo rispetto al passato. Sono stato entusiasta di esplorare la bellezza oggi e di poterla proporre in un contesto, come il, che da sempre la celebra”.