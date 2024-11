Deadpool & Wolverine | la nuova scena eliminata mostra la prima C bomb del MCU

Leggi su Cinefilos.it

: lala“C” del MCUPer celebrare il debutto disu Disney+, Ryan Reynolds ha condiviso unadal film sui suoi account social.La sequenza si svolge subito dopo che ilCorps decide di smettere di combattere per poter festeggiare l’arrivo di Peter. Il Mercenario Chiacchierone di Terra-10005 decide di unirsi e raccontare come il suo Peter gli abbia dato un senso di appartenenza. solo per essere immediatamente accolto da un coro di insulti dal Corpo.“Fottiti, testa di m***a”, gli dice Kidpoolche un altro intervenga per dire “Torna in Canada, stronzo”. Tuttavia, l’insulto più pesante arriva quando Welshpool, interpretato dal calciatore di Wrexham Paul Mullins, fa due dita a Wade Wilson e urla “F*** off, c***!” (che in italiano si tradurrebbe “Vaffanculo, fichetta!”).