Chi sono le imprenditrici agricole "Amiche della terra" premiate da Coldiretti

Dallo yoga tra i campi di lavanda, all’agri gelateria che rivitalizza un piccolo borgo, passando per la fattoria sociale che sfida il caporalato fino ad arrivare all’eco-rotaia in vigna.le iniziative diventate realtè grazie alle appassionatecome “Amicheterra, storie di donne che nutrono il mondo”.Chile“Amicheterra”daIl riconoscimento, consegnato a Roma a Palazzo Rospigliosi dalle Donne, è dedicato alle contadine che hanno implementato nelle loro imprese pratiche virtuose che combinano tradizione e innovazione, con un forte impegno per la tutela dell’ambiente. Ecco dunque, in sintesi, le loro bellissime storie. Leggi anche › L’energia rinnovabile? La producono queste, dalla Lombardia alla Sicilia L’ecorotaia in vigna di Sara Manganone (Val D’Aosta)Un’innovazione green che favorisce l’ambiente e supporta il lavoro agricolo nelle zone marginali.