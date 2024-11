Anteprima24.it - Caggiano (Pd): “A via Goduti ennesimo pasticcio con sperpero di denaro pubblico”

Tempo di lettura: 3 minuti“E’ chiaro ed evidente, che ogni segnalazione che tenta di giungere nelle commissioni competenti, per questa amministrazione lascia il tempo che trova. Va sottolineato e rimarcato, che queste sono le voci disperate dei concittadini, che abitudinariamente e quotidianamente cercano, nelle compagini politiche delle risposte ai tanti problemi che li affliggono e, agli innumerevoli disagi che affrontano, non appena escono di casa. Beh è doveroso ricordare che nel corso di questi mesi siete passati dal far presente che la colpa era di quelli di prima (sebbene anche l’amministrazione precedente avesse la stessa matrice) passando per sentirci dire che noi non capiamo niente e alle solite offese gratuite, personali. Naturalmente ciò non ci scalfisce, perché preferiamo parlare di fatti, della città: abbiamo una viabilità sconnessa, che andrebbe ripristinata e dotata di segnaletica orizzontale e verticale.