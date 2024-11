Nerdpool.it - Avatar: The Last Airbender 2 – Netflix completa il Regno della Terra con un nuovo cast

: Theè ora in fase di produzioneseconda stagioneserie live-action per, e ora ilsta diventando un po’ più reale, dato che il suosi sta riempiendo con alcune nuove aggiunte chiave. La prima stagione di: Theè stata un grande successo quando ha debuttato suall’inizio di quest’anno, quindi non è stata una vera sorpresa scoprire che sarebbe continuata con nuovi episodi. Ma invece di essere rinnovata solo per una singola stagione,ha annunciato che la serie riceverà sia una stagione 2 che una 3 per contribuire alla sua conclusione.Il lavoro su: The2 ha preso il via piuttosto rapidamente, quando le riprese dei nuovi episodi sono iniziate all’inizio dell’autunno. Con la nuova stagione in corso e un’immersione più profonda nelha annunciato la prossima serie di aggiunte aldi protagonistiserie animata originale, come The Boulder, Joo Dee, Long Feng, il Generale Sung e altri ancora.