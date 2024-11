Gaeta.it - Arriva “Mizzica!”, il dizionario gastronomico siciliano di Francesco Lauricella: eventi in programma

Facebook WhatsAppTwitter Scoprire la cultura gastronomica siciliana attraverso un viaggio letterario e culinario. ““, scritto da, sarà presentato in quattrospeciali che si svolgeranno nelle prossime settimane tra alcune delle località più iconiche della Sicilia. Questi incontri promettono di essere un’ottima occasione per immergersi nella ricca lingua e nelle tradizioni culinarie dell’isola.Appuntamenti in diverse città sicilianeIl tour di presentazione di “!” inizierà venerdì 15 novembre a Bagheria, un comune famoso per le sue storiche ville nobiliari. L’evento si terrà presso Villa Palagonìa, nota anche come “Villa dei Mostri”, nell’ambito dell’iniziativa “Una Nave di Libri”, che connette Napoli e Palermo attraverso la letteratura e la gastronomia.