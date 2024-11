Thesocialpost.it - Ancona, Penelope Salvucci morta a 11 anni per una leucemia fulminante

La giovaneè scomparsa a soli 11a causa di una. Dopo essere stata ricoverata al Salesi didal 4 novembre per un’infezione polmonare, ha perso la vita lunedì pomeriggio. Originaria di Civitanova Marche, frequentava la scuola paritaria bilingue My School della città.Leggi anche: Verona, rissa con spranghe, coltelli e pistole: morto un 33enneLa diagnosi della malattia era arrivata da poco eera sempre stata bene. Solo un mese fa, per una semplice mononucleosi, era stata ricoverata ad, dove i medici hanno scoperto lache in poche settimane le ha tolto la vita. I sanitari si sono dedicati con impegno e urgenza per salvarla, ma la malattia si è rivelata troppo aggressiva.I funerali si svolgeranno oggi, 13 novembre, alle 15 presso la chiesa di San Pietro e Paolo, in piazza XX Settembre a Civitanova.