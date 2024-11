Ilfoglio.it - Acuto della Kallas, e la politica estera Ue batte un colpo. Applausi

Al direttore - Resoconto non autorizzatotelefonata fra Trump e Putin: – Hallo, sei tu, Vlad? Sappi che voglio darti una mano, ma tu e il mio amico Kim non dovete esagerare con l’escalation in Ucraina. Elon, che è qui accanto a me, ha tuittato che è finito il tempo degli speculatori guerrafondai. Mi occorre un po’ di tempo per mettere in cantina quel ferrovecchio che è la Nato, ma ora non posso perdere del tutto la faccia con gli alleati europei. E poi quel testone di Zelensky è imprevedibile. Se si accorge che voglio farlo fuori, magari è capace di rifiutare ogni negoziato di resa. – Privet, Donald, kak dela? Devi stare tranquillo e fidarti di me. Il lavoro è a buon punto. Lasciami solo qualche settimana per completarlo. Sto per riconquistare Kursk con un esercito di cinquantamila uomini armati fino ai denti.