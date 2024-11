Cityrumors.it - 15enne scende dal bus e viene travolta da un’auto. È morta dopo ore di agonia

Stava tornando da scuola e, scesa dal bus, è statada un mezzo guidato da una 26enne. Niente da fare per lei: aperta un’indagineEra un giorno come un altro quello che stava vivendo Giorgia Coraini, lache frequentava la seconda superiore in un istituto superiore di Mantova. Dopo le ore di scuola aveva preso il bus per ritornare a San Benedetto Po e, raggiunta la sua fermata, era scesa per attraversare la strada e ritornare a casa: qui, però, è statadaed ha trovato la morte. Cos’è successo.dal bus edaa 15 anni (cityrumors.it / ansafoto)L’incidente è avvenuto martedì 12 novembre poco dopo le 14 alla fermata di San Benedetto Po, in corrispondenza della frazione Villa Garibaldi, sulla ex statale Virgiliana in provincia di Mantova.