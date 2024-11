Movieplayer.it - X-Files, Gillian Anderson ammette le tensioni con David Duchovny sul set:"Non ci parlavamo per settimane"

La star della serie cult anni '90 ha svelato il complicato rapporto con il collega durante la lavorazione. Nonostante siano da anni molto amici,hanno trascorso un periodo di tensione sul set di X-, serie nella quale interpretavano i due protagonisti, gli agenti dell'FBI Fox Mulder e Dana Scully. L'attore ne ha parlato con la collega nel suo podcast Fail Better. Durante la chiacchierata,hanno ripercorso le tappe della loro amicizia nel periodo della serie in onda dal 1993 al 2002. Il tempo trascorso ogni giorno a stretto contatto aveva creato degli attriti che si sono ripercossi sulla relazione personale tra i due, come ha spiegatoDentro e fuori .