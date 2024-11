Lettera43.it - Unicusano, la procura chiede il processo per Stefano Bandecchi per evasione

Laha chiesto il rinvio a giudizio per, sindaco di Terni, con l’accusa di aver evaso 13 milioni e 884 mila euro come amministratore di fatto dell’università telematica Niccolò Cusano, più nota come. La somma non sarebbe stata versata, secondo gli inquirenti, tra il 2018 e il 2022. Chiesto ilanche per altri tre soggetti ai vertici dell’ateneo, ovvero Giovanni Puoti, Fabio Stefanelli eRanucci.Per lanon sono stati dichiarati diversi elementi imponibili dal 2018 al 2022Secondo la, fino al 2021è stato amministratore di fatto di, mentre dopo avrebbe gestito l’istituto da presidente del consiglio di amministrazione. Nel 2023 la Guardia di finanza ha sequestrato circa 21 milioni di euro che, secondo l’accusa, avrebbero dovuto essere versati come Ires, in quanto gli inquirenti consideranouna holding commerciale avendo «dismesso le finalità formative e sociali in favore delle esigenze di profitto a partire dal 2011».