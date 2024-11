Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, stasera continua l’inchiesta di Moreno Morello sulle borse studio fantasma

Questa sera aladisu “Roma per i giovani“, iniziativa con la quale il Comune di Roma si era impegnato ad assegnare seidia studenti che avrebbero proposto le migliori idee per la città.La, un nuovo serviziodel Comune di RomaAl momento, però, delledinon c’è traccia: nessun profilo social, nessuna pagina web su cui recuperare informazioni sul concorso che, annunciato a giugno dalla giunta Gualtieri, doveva prendere il via a settembre. Non è che gli stanziamenti per l’iniziativa servivano, invece, principalmente per organizzare il concerto attraverso il quale l’iniziativa stessa è stata annunciata e che di fatto ha risucchiato ben 309.000 euro dei 350.000 totali stanziati?svela alcuni retroscena e, per capire che fine hanno fatto ledi, intercetta Valeria Baglio, consigliera del Comune di Roma, che dichiara: “Avete ragione, forniremo le informazioni.