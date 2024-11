Agi.it - Sostituire il latte con lo yogurt riduce i rischi per il cuore

AGI - Il consumo di alimenti comeo burro, che a differenza dello, non e' ottenuto dalla fermentazione a opera di microrganismi, puo' aumentare ilo di malattie cardiache nelle donne. Lo rivela una ricerca guidata da Karl Michaelsson, dell'Universita' di Uppsala, in Svezia, pubblicata su 'Bmc Medicine'. Loe' un esempio difermentato, ma non tutti i latti fermentati sono. Infatti, per la legge italiana e' possibile chiamare '' solo i derivati delottenuti mediante aggiunta di due microrganismi specifici: lo Streptococcus thermophilus e il Lactobacillus bulgaricus. In tutti gli altri casi il prodotto della fermentazione viene piu' genericamente definito 'fermentato' o assume altri nomi. Anche il kefir, ad esempio, e' unfermentato.