Siamo sconvolti Calcio in lacrime il talento 22enne morto dopo un incidente stradale

La notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere è arrivata nelle ore scorse. A dare l’annuncio della morte del giocatoreè il suo club. “Con profondo dolore e tristezza,spiacenti di comunicare la morte del nostro amato giocatore. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. La sua dipartita è una perdita irreparabile che lascerà un segno indelebile nei nostri cuori. Riposa in pace”.>> “Addio, bellissima”. Mattino 5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi in: danno il triste annuncio in direttaConsiderato tra i maggiori talenti della sua generazione, si era conquistato a soli 20 anni la convocazione con la nazionale maggiore con la quale ha disputato tre incontri. A causare il decesso un terribilenel quale era rimasto coinvolto lo scorso 8 ottobre.