Ilrestodelcarlino.it - Recanatese, tegola Bellusci. Bilò in panchina pure domenica

Lorenzo, tecnico per ora ad interim della, aveva preannunciato un pizzico di sana follia nell’affrontare la gara, complessa per molteplici motivi, a Senigallia. Invece, alla resa dei conti, i suoi hanno interpretato il match nel modo più giudizioso ed accorto possibile: forse l’unica via per strappare un risultato positivo, pressando alti, in maniera quasi asfissiante e cercando quindi di neutralizzare le fonti del gioco rossoblù. Le sofferenze, ampiamente previste, ci sono state nei primi e negli ultimi dieci minuti dove, oggettivamente, la squadra ha barcollato parecchio: in mezzo una partita concreta e di sostanza, condita con il debutto di due under, il centrocampista Alessio Ghergo, classe 2006, e l’attaccante Adriano Guideri, appena 17enne, per una rosa che più giovane non si potrebbe.