Raid punitivo al carcere di Avellino, dodici indagati

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo ildello scorso 22 ottobre al“Antimo Graziano”, la Procura della Repubblica dista portando avanti un’indagine approfondita per fare luce sui drammatici eventi avvenuti. Nel mirino un 25enne napoletano ridotto in gravi condizioni e ancora ricoverato al Moscati nel Reparto di Rianimazione. Gli agenti della Polizia Penitenziaria, intervenuti immediatamente, hanno avviato una serie di accertamenti che hanno già portato all’identificazione disospettati.Su disposizione del sostituto procuratore Luigi Iglio, sono stati notificati avvisi di garanzia e sequestrati indumenti e oggetti personali, tra cui scarpe, tute e scaldacollo, che saranno analizzati per individuare eventuali tracce riconducibili all’episodio violento. Le accuse preliminari nei confronti deglicomprendono il tentato omicidio e la resistenza a pubblico ufficiale.