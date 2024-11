Biccy.it - Ragazzo sospettato racconta la notte con Liam Payne: “Tra noi intimità”

Dopo quasi un mese di indagini la scorsa settimana la Polizia argentina ha fermato tre persone sospettate per il caso della m0rte di. Tra questa c’è anche unaccusato di aver fornito sostanze al cantante degli One Direction, Braian Nahuel Paiz, un cameriere di Buenos Aires. Il giovane ha rilasciato un’intervista alla tv argentina, nella quale ha negato categoricamente di aver venduto delle dr0ghe ao di aver accettato soldi dall’artista. Ilha ammesso chee lui hanno utilizzato delle sostanze che erano già nella stanza died ha anche aggiunto che ci sarebbe stato qualcosa di intimo.Ilsul caso diparla alla tv argentina.“Non ho mai fornito droghe a. Il primo contatto è avvenuto nel luogo in cui lavoro. Abbiamo scambiato i contatti e ci siamo rivisti quella sera.