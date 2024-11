Lanazione.it - Pontedera e la Casa della salute: più servizi. “E puntiamo all’H24”

, 12 novembre 2024 – Si estende ulteriormente l’orarionel distretto di via Fleming. Un’opportunità in più per tutti i pazienti che avranno bisogno di una risposta già dalla prima mattina. Dall’attuale orario 9-19, da lunedì prossimo 18 novembre si passerà al nuovo orario 8-19. Non ci sarà il sabato (resta la Guardia medica con il suo orario 20-8) ma sarà aperta nei prefestivi feriali (ad esempio il prossimo martedì 24 dicembre). L’anticipo di un’ora è stato voluto e richiesto dai medici di medicina generale per dare un’ulteriore opportunità ai propri pazienti e per consolidare ed ampliare uno che in questi anni ha funzionato tanto e bene. “Vogliamo dare sempre più continuità di cura ai pazienti, tra ile quelloGuardia medica – ha spiegato il dottor Alessio Lambardi, responsabile Aft – con questo anticipo di un’orasi vuol rispondere all’esigenza dei pazienti che dalle 8 alle 9 non avrebbero saputo chi contattare e quindi fornire un’ulteriore risposta a quelle che sono le micro urgenze e per i percorsi del paziente cronico.