Lanazione.it - Pisa, pestato senza motivo. «Non tornerò mai più in piazza Dante». L’aggressore è minorenne

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 12 novembre 2024 – Sarebbe stato individuatodi Zack, come lo chiamano tutti i suoi amici, il barista e studente diciottenne che sabato sera era con una collega e un’altra testimone in via dell’Arancio, a pochi metri da. È un poco più piccolo di lui, sarebbe undi origine straniera ma che è residente sul territorio; sarà denunciato. Un ragazzo che frequentainsieme ad altri. Nell’area gira da tempo una sorta di banda che spaventa i passanti, «beve e poi diventa incontrollabile», ci aveva raccontato un esercente della zona poche ore dopo il fatto. Arriverebbero dalla provinciana e non sarebbe la prima volta che vengono coinvolti in casi dove la violenza, anche solo verbale, è protagonista. Un episodio che segue di appena una settimana un altro analogo, avvenuto nella stessa, in quell’occasione era rimasto vittima un quindicenne che se l’è però cavata con ’soli’ tre giorni di prognosi.