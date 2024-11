Bergamonews.it - Orienta Live Show, nell’edizione 2024 raggiunti 1.800 studenti

è la proposta di Confindustria Bergamo dedicata all’mento per supportare i ragazzi che stanno concludendo la terza media, spesso ancora indecisi sul loro futuro scolastico.Sono stati 1.800 i giovanicomplessivamente, nell’arco di un incontro (6 novembre) nell’Auditorium di Confindustria Bergamo, con possibilità anche di collegamento a distanza e di due seminari in streaming (entrambi il 12 novembre) a cui si è aggiunto un webinar (6 novembre) che ha coinvolto 260 genitori.L’obiettivo è stato duplice: da un lato, parlare ai più giovani utilizzando linguaggi e strumenti a loro vicini per guidarli nella scelta della scuola superiore; dall’altro, coinvolgere le famiglie, che in questa fase rivestono un ruolo determinante ma che non sempre hanno visione completa delle opportunità di studio e lavoro.