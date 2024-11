Gaeta.it - Morte tragica di una giovane dopo un intervento di rinoplastica a Roma: indagini in corso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unadi 22 anni, Margaret Spada, ha perso la vita pochi istantiaver ricevuto un’anestesia locale per undi. La ragazza, originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, si era recata aaccompagnata dal fidanzato per migliorare il suo aspetto fisico. Tuttavia, la sua aspirazione per un “naso più bello” ha avuto un esito fatale,mente sfociato in un’ennesima storia di malasanità.Eventi che hanno portato alla tragediaMargaret Spada si trovava in una clinica privata a, dove si preparava a sottoporsi a unchirurgico programmato.la somministrazione dell’anestesia locale, laha accusato un malore che ha reso necessario un immediato trasferimento in ospedale. Nonostante i pronti soccorsi, le manovre per salvarle la vita si sono rivelate vanamente inefficaci.