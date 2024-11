Inter-news.it - Longari: «Inter, il collettivo ha dato segnali confortanti. In costruzione»

Gianluigiha indicato la sua visione in merito allo stato dell’alla sosta per le Nazionali, sottolineando i progressi della squadra nerazzurra nelle ultime settimane.UN MIGLIORAMENTO – Gianluigiha pubblicato un editoriale su Sportitalia.it sull’attuale stato di forma dell’, invitando ad assumere uno sguardo più ampio sull’inizio di stagione dei nerazzurri. Dal suo punto di vista, infatti, occorre distinguere tra l’andamento dell’annata di alcuni singoli “eccellenti” e quello della squadra vista nel suo complesso: «Se alcuni dei singoli, Lautaro Martinez in primis, non sono ancora riusciti a ricalcare i livelli di rendimento della passata stagione, ilhadeiaccumulando cinque vittorie e due pareggi tra campionato e Champions nel ciclo di partite prese in esame».