Kohaku di nuovo al vertice della cucina internazionale scelto da Gambero Rosso

Si è svolta la presentazioneGuida Ristoranti d’Italia 2025 delche ha confermato al ristorante giapponese, unico a proporre l’autenticakaiseki nella capitale, per il secondo anno, l’ambito riconoscimento dei Tre Mappamondi, conferito solo a 8 locali in tutto il paese.Dal palco dell’Eliseo Lorenzo Ruggeri, Direttore del, ha introdotto la presentazioneGuida Ristoranti 2025. “Abbiamo voluto una guida che parlasse anche per immagini, in qualche modo immersiva – ha spiegato Ruggeri – abbiamo introdotto nuove classifiche e dato spazio ai vini anche per comporre nuovi percorsi. Ma soprattutto ci siamo chiesti dove sta andando ladi oggi, e per questo abbiamo pensato a unsimbolo, un razzo, che identifica le cucine d’avanguardia.