Thesocialpost.it - Imane Khelif parla di Angela Carini: “Lei una sorella, incontro fu una farsa”

: pace condopo il match alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma restano le polemiche sull’identità sessualeLe Olimpiadi di Parigi 2024 tornano al centro delle cronache, stavolta per le dichiarazioni della pugile algerina, che ha scelto di raccontare la sua versione riguardo al discusso match olimpico contro l’italianae di esprimere il suo disappunto per le continue speculazioni sulla sua identità sessuale. Intervenuta come ospite nella trasmissione Lo stato delle cose su Rai 3,ha chiarito i retroscena di unche si concluse in meno di un minuto, segnato dalla resa dell’italianae seguito da una tempesta mediatica.Un match controverso e la pace con, medaglia d’oro nella boxe alle Olimpiadi di Parigi, ha rievocato un match che si concluse dopo soli 45 secondi:, in difficoltà, decise di ritirarsi in lacrime, scusandosi con la rivale algerina.