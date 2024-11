Liberoquotidiano.it - "Il delitto perfetto", un Hitchcock d'annata: la tensione tutta tra quattro mura non molla un attimo

ILSky Collection ore 21.15. Con Ray Milland, Grace Kelly e Robert Cummings. Regia di Alfred. Produzione Usa 1954. Durata. 1 ora e 45 minuti LA TRAMA Und'dove per la prima volta il mago del brivido guida Grace Kelly destinata a diventare la sua attrice feticcio negli anni seguenti. Grace è una ricca londinese sposata a un ex campione di tennis. Matrimonio apparentemente felice (lui ha smesso collo sport e s'è trovato un lavoro tranquillo). In realtà l'uomo progetta di uccidere la consorte e di appropriarsi del suo denaro. Col ricatto ha ingaggiato un sicario per sopprimerla una sera che lui è fuori casa e ha testimoni pronti a offrirgli un alibi. Ma il progetto omicida va all'aria. La donna si difende e uccide il killer. Ma il marito riesce ugualmente a rigirare a suo favore la situazione, facendo apparire l'omicidio come unpassionale (la donna avrebbe soppresso un suo amante).