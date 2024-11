Gaeta.it - I resti umani a San Dorligo della Valle appartengono a Bruno Makarovic, scomparso da giugno

Alla fine di una lunga e drammatica vicenda, irinvenuti a San, nei pressi dell'ospedale di Cattinara, sono stati identificati come appartenenti a, un anziano di 86 anni. La scoperta, effettuata dai Carabinieri di Borgo San Sergio il 14 ottobre scorso, ha messo fine a mesi di angoscia per i familiari che avevano denunciato la sua scomparsa avvenuta nei primi giorni di. Gli specialisti incaricati di analizzare ihanno confermato che non ci sono evidenze di un coinvolgimento di terzi nel decesso dell'uomo.Il caso di: scomparsa e ritrovamentoLa storia diinizia il mese di, quando l'anziano si allontana dalla casa di riposo "Santa Chiara" di Trieste, dove viveva.