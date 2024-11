Elon Musk non ha comprato la CNN

Leggi l'articolo completo su Open.online

haquel sudicio bastione woke che era la CNN» ha annunciato il presidente argentino Javier Milei presso la Camera di commercio argentina il 7 novembre. Diversi siti e post social riportano le dichiarazioni, chi con certezza e chi indicandola come «notizia non ancora confermata». Di fatto non lo è, essendo una fake news derivante da un sito satirico e uno anonimo di clickbait.Per chi ha frettaLa presunta notizia era circolata ad ottobre e pubblicata su un sito satirico.Dopo le elezioni americane e la vittoria di Trump, un sito anonimo ripropone la narrazione falsa senza alcuna fonte.AnalisiEcco il video dove è possibile ascoltare le parole di Milei presso la Camera di commercio argentina il 7 novembre 2024:Mentre alcuni siti titolano «”hala Cnn”: l’annuncio di Javier Milei dall’Argentina», sui social circola il seguente testo:NOTIZIA NON ANCORA CONFERMATA: Il più grande quotidiano argentino riporta che Javier Milei ha rivelato loro cheha acquistato la CNN e ha intenzione di trasformarla nella “motosega” del presidente Trump!Ecco la dichiarazione fatta da Javier Milei sue la CNN.