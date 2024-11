Donnaup.it - Digiuno intermittente: aiuta a trattare il diabete di tipo 2?

(o a far regredire) ildi2?Ilconsiste in una restrizione calorica per un determinato periodo di tempo che può andare dalle 12 ore al giorno a uno o più giorni alla settimana.Chi pratica questodi solito lo fa per perdere peso e/o migliorare lo stato di salute.Una revisione della letteratura esistente adesso suggerisce che questa “dieta” può anche diminuire o addirittura rimuovere la necessità di prendere medicine nei pazienti condi2.(o a far regredire) ildi2?C’è anche chi sostiene che un tale regime alimentare possa allungare l’attesa di vita. Va però avvertito che in materia sono necessarie ulteriori ricerche per saperne di più.La revisione della letteraturaLo studio di cui parliamo è opera dei dottori Michael Albosta e Jesse Bakke, della facoltà di medicina della Central Michigan University.