Crescita strategica del settore dei data center: progetti a Milano e Brescia

Facebook WhatsAppTwitter L’industria deista vivendo un momento di significativo sviluppo, condi rilievo in arrivo dal gruppo A2A. Durante la recente presentazione del Piano Strategico 2024-2035, il Chief Strategy & Growth, Lorenzo Giussani, ha confermato l’avvio di due, sottolineando che il potenziale diva ben oltre quanto attualmente pianificato. Questa evoluzione non solo riflette l’aumento della domanda di servizi digitali, ma solleva anche interrogativi sul consumo energetico e sull’efficienza delle infrastrutture di supporto.in via di realizzazione aIl primo passo nel piano di espansione di A2A prevede la costruzione di due, tra. Giussani ha evidenziato l’importanza di questinel contesto della transizione digitale, che richiede una sempre maggiore capacità di archiviazione e gestione dei dati.