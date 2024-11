Gaeta.it - Coop lancia la campagna “Il silenzio parla”: un focus su uomini vittime di violenza

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittercontinua la sua opera di sensibilizzazione con la“Il”. Collaborando con l’associazione Differenza Donna, che gestisce il numero nazionale antie stalking 1522, l’iniziativa si propone di dare voce a storie divissute dache hanno subito o assistito ad abusi. Coincidente con il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, lasi distingue per l’approccio innovativo volto a coinvolgere anche il pubblico maschile.Un’iniziativa dal significato profondoLa“Il” si propone di affrontare la problematica dellasotto una nuova angolazione, evidenziando come anche glipossano essereo testimoni di abusi. Sebbene sia fondamentale ascoltare le donne che subiscono, è altrettanto importante esplorare le esperienze degliin queste situazioni.