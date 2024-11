Lettera43.it - Commissione Ue, Fratelli d’Italia voterà sì alla squadra di von der Leyen

sìnuovaeuropea di Ursula von der. L’ha annunciato Carlo Fidanza, capo delegazione di Fdi all’Europarlamento. Incontrando i giornalisti italiani a Bruxelles, ha dichiarato: «Come fu cinque anni fa, le diverse delegazioni nazionali del gruppo dell’Ecr valuteranno autonomamente come esprimersi sul voto finale e sulla composizione del collegio. Il voto della delegazione disarà favorevole per l’ovvia naturale ragione: il commissario italiano è espressione del nostro partito. Quello delle altre delegazioni non sono in grado naturalmente di anticiparlo, verrà valutato». Un cambiamento di rotta rispetto a luglio, quando gli europarlamentari del partito della premier avevano negato il loro appoggiopresidente von der(che era stata confermata con i 401 voti di Popolari, Socialisti, Liberali e Verdi).