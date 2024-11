Romadailynews.it - Cina: estende di due giorni festivita’ pubbliche

Pechino, 12 nov – (Xinhua) – Il primo ministro cinese Li Qiang ha firmato un decreto del Consiglio di Stato che presenta misure revisionate sull’organizzazione delle vacanze,ndo ledi due. Le vacanze per la Festa di primavera aumentano da tre a quattro, con l’aggiunta della vigilia del Capodanno lunare cinese. Quelle per il primo maggio sono estese da uno a due, con l’aggiunta del 2 maggio. Talipossono essere combinate con i fine settimana adiacenti o con le ferie annuali retribuite per formare periodi di vacanza piu’ lunghi. Salvo rari casi, ilavorativi che circondano lenazionali non supereranno generalmente i seiconsecutivi. Le nuove misure entreranno in vigore il primo gennaio 2025, ha dichiarato il Consiglio di Stato in un comunicato.