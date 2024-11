Ilfattoquotidiano.it - C’è una norma anti Renzi tra gli emendamenti alla manovra: tetto sui compensi ricevuti da Stati esteri per ministri e parlamentari

Qualcuno l’ha già ribattezzata ““. Tecnicamente, invece, è un provvedimento “su conflitti d’interesse e onorificenze”. Prevede di bloccare la possibilità per, presidenti di Regione di percepiredi oltre 50mila euro da. Unativa analoga a quella già proposta nel 2023 dal leader del M5s Giuseppe Conte e da quello di Azione, Carlo Calenda. Questa volta, però, è firmata da Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia.Il provvedimento è contenuto tra gli: membri del governo,, presidenti di Regione ed euroitaliani non potranno dunque più ricevere maxiderivda attività svolte per soggetti con sede legale all’estero. Il divieto, si precisa nella proposta, “non si applica alle attività svolte nell’esercizio dei propri compiti istituzionali”.