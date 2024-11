Ilrestodelcarlino.it - Addio all’uomo del pane. Morto Sandro Stacchiotti. Una vita per il suo forno

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

La città piange: se n’è andato a 85 anni uno dei più grandi panificatori delle Marche. Ieri (11 novembre),avrebbe festeggiato il 71esimo anno di attività. Ancona è in lutto per il patron della catena di panifici che conta diversi punti vendita tra Ancona e Marcelli. La sua azienda, con la sede centrale alla Baraccola (in via Scataglini), si è nel tempo consolidata conquistando anche mercati esteri.si è spento dopo una lunga malattia che lo aveva costretto a diversi ricoveri ospedalieri. Il cuore del noto imprenditore anconetano – circondato fino all’ultimo dall’affetto dei suoi cari – ha smesso di battere domenica, nel reparto di Medicina Generale dell’ospedale regionale di Torrette. A strapparlo all’amore della moglie Lucia e dei suoi tre figli (, Simone e Paolo) un tumore al sangue divenuto ormai incurabile.