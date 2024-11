Ilprimatonazionale.it - A 35 anni dalla caduta del Muro: riflessioni per la rinascita

Roma, 12 nov – Ladeldi Berlino cosa rappresenta oggi? A tre giorniricorrenza di quel glorioso giorno di trentacinquefa, in cui i fratelli dell’Est cantavano vittoriosi e gloriosi sulle macerie dell’orrore che l’U aveva inflitto nel corso dei decenni precedenti, ci chiediamo: perché quel 9 novembre non si è trasformato in quella che avrebbe potuto essere la sua naturale prosecuzione, ovvero una grande rivincita europea sulla sconfitta del 1945?Una possibilità oltre ilLa risposta ovviamente non può essere una sola, per una serie di ragioni: da una parte i comunisti d’Occidente, i quali, come se non avessero alcuna responsabilità, si riciclarono abilmente, continuando a stravolgere la storia e a mantenere intatto il dogma di esser loroparte giusta.