Ilfogliettone.it - Torna il Gladiatore e Ridley Scott già pensa al terzo capitolo

Leggi l'articolo completo su Ilfogliettone.it

Ventiquattro anni dopo l'uscita del primo, indimenticabile film,riporta la grandezza di Roma sul grande schermo con *IlII*, in arrivo il 14 novembre. Il film del 2000 incassò 465 milioni di dollari e consacrò Russell Crowe nel ruolo di Massimo Decimo Meridio. Ma questa volta, al centro dell'azione c'è Lucio, interpretato da Paul Mescal, che sarà chiamato a combattere e a mettere alla prova il suo coraggio nel Colosseo, l'anfiteatro simbolo di Roma.Lucio è il giovane figlio di Lucilla e nipote dell'imperatore Marco Aurelio. Il film segue le sue vicende dopo la conquista della sua patria da parte di due imperatori tirannici, pronti a sottomettere Roma con il pugno di ferro. È in questo contesto che Lucio dovrà dimostrare il suo valore e trovare il coraggio per affrontare nemici potenti, in un mondo dominato da una lotta spietata per il potere.