Tony Boy presenta Going Hard 3

Boy, uno degli artisti più prolifici della nuova scena musicale, ha pubblicato un album e diversi singoli nel corso dell’anno e non ha intenzione di fermarsi. È in arrivo il suo nuovo mixtape “3”, che segna il ritorno della saga “” a tre anni dall’ultimo capitolo. L’uscita è prevista per venerdì 6 dicembre.Attivo da Oggi il Pre-Order di “3”Visita la pagina ufficiale per il pre-order:PreorderBoy Ritorna con Nuovo MixtapeNegli ultimi tempi,Boy ha dimostrato ancora una volta di essere una delle penne più prolifiche della nuova scena rap italiana. A tre anni dall’uscita del suo ultimo progetto, il rapper padovano è pronto a tornare il 6 dicembre con “3”, distribuito da Warner Music Italy. Questo nuovo mixtape rapil terzo capitolo della saga “”, che ha contribuito a consacrarlo come uno dei rapper emergenti più interessanti del panorama.