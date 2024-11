Isaechia.it - Temptation Island, flirt in corso tra Anna Acciardi e il tentatore Yousif? Lei svela tutta la verità

Tra i protagonisti dell’ultima edizione dic’è stata senza dubbio anche la coppia formata da Alfred Ekhator e.Il viaggio nei sentimenti dei due ragazzi è stato piuttosto burrascoso, soprattutto per via dell’avvicinamento di Alfred alla tentatrice Sofia Costantini, con la quale aveva intrapreso una frequentazione al di fuori del programma, durata però poco tempo è terminata in malo modo.Per quanto riguarda, invece, negli scorsi giorni era stata avvistata in compagnia delElshafi che ha preso parte al reality proprio quest’anno. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, i due sarebbero stati insieme al centro commerciale per poi fermarsi nel parcheggio, dove si sarebbero baciati per diverso tempo (clicca QUI per leggere).A chiarire come starebbero le cose, però, ci ha pensato la stessa, la quale commentando una delle notizie uscite negli ultimi giorni sul suo conto ha chiarito la sua situazione sentimentale:Io esiamo amici.