Star Wars: il film su Rey Skywalker si farà ancora?

Improvvisamente si è sentito un grande sconvolgimento nella Forza: Disney e Lucashanno annunciato che sono in arrivo altridi. Sì, la pila didi Guerre Stellari in lavorazione alla Lucasè appena diventata un po’ più alta. Secondo THR, il veterano di X-Men Simon Kinberg produrrà e scriverà una nuova trilogia di. È interessante notare che si tratterebbe di una serie didiversi dalla Saga degli, con un unico sceneggiatore a tracciare l’intera nuova trilogia, che presumibilmente eviterà i problemi avuti dalla Trilogia Sequel causati da un continuo oscillare tra direzioni creative molto diverse.Tuttavia, questo annuncio mette in discussione lo status di un altro progetto diin via di sviluppo – quello che la regista Sharmeen Obaid-Chinoy dovrebbe dirigere, con il ritorno della Reydi Daisy Ridley mentre viene costruito un nuovo Ordine Jedi.