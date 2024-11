.com - Seconda Categoria / Grande Cupramontana: 2-0 all’Olimpia Ostra Vetere e vetta riconquistata

Festa a tinte rossoblu all’Ippoliti: ilvince con le reti di Giuliani e Mancini e torna in testa al campionato. Il racconto e il tabellino della gara, 11 novembre 2024 – C’era bisogno di unareazione in casa Cupramonatana, reduce da un pareggio e una sconfitta nelle due gare precedenti, e la risposta sul campo è arrivata come meglio non si poteva.Michele Mancini 2-0 CupraNelscontro dell’ottava giornata di, i rossoblu cuprensi (per l’occasione con la divisa di trasferta gialla) sconfiggono gli altri rossoblu dell’Olimpiaper 2-0 e volano in testa al girone C, accompagnati dalle Torri Castelplanio e dall’Avis Arcevia a quota sedici punti, superando proprio gli ostrensi che erano al comando prima di questo turno. Unaprestazione del Cupra di mister Ballini, che fa tutto nel primo tempo grazie a Giuliani e Mancini e gestisce il risultato nella ripresa, portandosi a casa tre punti da uno scontro diretto che può valere tantissimo nei conti finali della stagione.