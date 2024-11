Parla la mamma di Renato Caiafa il ragazzo che ha ucciso Arcangelo Correra | Mio figlio è un bravo ragazzo gli hanno ammazzato il fratello e il padre

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Napoli piange per l’ennesima morte di un giovanissimo, il 18ennemorto all’alba di sabato 9 novembre raggiunto da un proiettile, a quanto pare esploso per errore, dalla pistola impugnata da, suo cugino, attualmente in carcere. L’ennesimo colpo al cuore per Anna Elia, madre di, che nel corso della sua vita ha perso il marito Ciro, morto, e l’altroLuigi,da un poliziotto durante un tentativo di rapina mentre impugnava una pistola giocattolo.L’urlo di dolore delladi: “Un incubo, mioè un”Intervistata dal Mattino, Anna Elia ha detto di sapere perfettamente cosa sta provando Antonella, ladi, proprio perché ha vissuto sulla sua pelle il dolore per la perdita di un